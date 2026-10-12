DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2021 wurde die MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 190,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,524 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 348,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,96 EUR wert. Damit wäre die Investition um 82,96 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 18,80 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at