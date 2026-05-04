MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Performance im Blick
|
04.05.2026 10:03:41
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MTU Aero Engines-Anteile bei 81,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,267 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 291,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 573,36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 257,34 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 15,69 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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