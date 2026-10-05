DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 165,80 EUR. Bei einem MTU Aero Engines-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,314 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 02.10.2026 22 328,11 EUR wert, da der Schlussstand 370,20 EUR betrug. Mit einer Performance von +123,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,94 Mrd. Euro. MTU Aero Engines-Anteile wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at