MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Hochrechnung
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05.10.2026 10:03:43
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 165,80 EUR. Bei einem MTU Aero Engines-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,314 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 02.10.2026 22 328,11 EUR wert, da der Schlussstand 370,20 EUR betrug. Mit einer Performance von +123,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,94 Mrd. Euro. MTU Aero Engines-Anteile wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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