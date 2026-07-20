DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 20.07.2021 wurde die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 196,05 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hat, hat nun 0,510 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 341,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,29 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 174,29 EUR entspricht einer Performance von +74,29 Prozent.

Der Börsenwert von MTU Aero Engines belief sich jüngst auf 18,41 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at