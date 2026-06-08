DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.06.2025 wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 355,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das MTU Aero Engines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,281 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,89 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 05.06.2026 auf 301,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,11 Prozent verringert.

MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,26 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des MTU Aero Engines-Papiers wurde der Erstkurs mit 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at