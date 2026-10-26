DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2025 wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 389,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,700 MTU Aero Engines-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 139,30 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 23.10.2026 auf 316,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,61 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 17,06 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at