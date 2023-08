DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingebracht

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2013 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 140,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,138 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2023 gerechnet (355,50 EUR), wäre das Investment nun 2 537,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 153,75 Prozent erhöht.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 48,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at