Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Lohnendes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 519,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,925 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 530,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 021,17 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,12 Prozent zugenommen.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 68,77 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.02.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|530,80
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.