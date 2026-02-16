DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 519,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,925 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 530,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 021,17 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,12 Prozent zugenommen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 68,77 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at