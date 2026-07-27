Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Frühe Anlage 27.07.2026 10:04:12

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien verdienen können.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert, befänden sich nun 0,673 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 342,42 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 24.07.2026 auf 509,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 242,42 Prozent.

Insgesamt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zuletzt 62,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com

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