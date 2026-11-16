DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.11.2016 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an diesem Tag 173,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien wären am 13.11.2026 3 404,55 EUR wert, da der Schlussstand 591,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 240,45 Prozent zugenommen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 73,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at