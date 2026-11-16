Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 16.11.2026 10:03:29

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.11.2016 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an diesem Tag 173,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien wären am 13.11.2026 3 404,55 EUR wert, da der Schlussstand 591,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 240,45 Prozent zugenommen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 73,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
13.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 595,80 1,09% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen