Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Performance im Blick
|
16.11.2026 10:03:29
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.11.2016 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an diesem Tag 173,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien wären am 13.11.2026 3 404,55 EUR wert, da der Schlussstand 591,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 240,45 Prozent zugenommen.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 73,35 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.