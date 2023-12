DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an diesem Tag 241,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert, befänden sich nun 0,414 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,32 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 01.12.2023 auf 392,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,32 Prozent erhöht.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,37 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at