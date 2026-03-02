Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Frühe Anlage
|
02.03.2026 10:16:34
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.03.2021 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 250,50 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,399 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (555,60 EUR), wäre die Investition nun 221,80 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 121,80 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 72,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
08:16
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy (EQS Group)
|
08:16
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, Kauf (EQS Group)
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein (finanzen.at)
|
27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.