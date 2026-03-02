Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

02.03.2026 10:16:34

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.03.2021 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 250,50 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,399 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (555,60 EUR), wäre die Investition nun 221,80 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 121,80 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 72,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

