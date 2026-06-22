Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition 22.06.2026 10:04:20

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.06.2021 wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 240,35 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,161 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 471,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 959,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 58,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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