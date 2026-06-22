Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition
|
22.06.2026 10:04:20
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 22.06.2021 wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 240,35 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,161 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 471,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 959,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,96 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 58,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
19.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börsianer in Habachtstellung: DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
19.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.06.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.06.26