DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 333,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,300 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 415,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 124,62 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24,62 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 55,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at