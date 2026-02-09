DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier bei 166,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,602 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 532,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 320,39 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220,39 Prozent angewachsen.

Alle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at