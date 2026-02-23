Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Profitables Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment? 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers betrug an diesem Tag 318,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,387 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 542,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 011,93 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,12 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zuletzt 70,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

19.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
30.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
26.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
21.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 546,60 1,00% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

