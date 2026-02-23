Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
23.02.2026 10:04:23
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers betrug an diesem Tag 318,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,387 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 542,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 011,93 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,12 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zuletzt 70,25 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
