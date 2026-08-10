Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier bei 352,90 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 28,337 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 515,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 604,70 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 46,05 Prozent.
Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 64,84 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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