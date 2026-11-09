DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.11.2021 wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an diesem Tag bei 253,95 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,394 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 224,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 569,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124,14 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at