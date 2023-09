DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft abgeworfen

Vor Jahren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 143,30 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,784 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 231,68 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 22.09.2023 auf 375,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 162,32 Prozent mehr wert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 51,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

