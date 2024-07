DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 22.07.2019 wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 223,40 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 44,763 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 901,52 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 19.07.2024 auf 444,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 99,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft bezifferte sich zuletzt auf 58,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at