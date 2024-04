DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 29.04.2019 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an diesem Tag bei 221,80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 45,086 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 413,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 642,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,43 Prozent gesteigert.

Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 54,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at