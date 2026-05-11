Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Profitables Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment? 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 595,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,680 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 502,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 843,41 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 62,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com

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