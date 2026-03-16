DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile 579,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,271 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (537,60 EUR), wäre das Investment nun 9 284,97 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 7,15 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 69,68 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at