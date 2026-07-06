DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 557,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,179 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.07.2026 88,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 496,40 EUR belief. Mit einer Performance von -11,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at