Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Investmentbeispiel
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06.07.2026 10:03:54
DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 557,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,179 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.07.2026 88,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 496,40 EUR belief. Mit einer Performance von -11,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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