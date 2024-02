DAX 40-Titel Porsche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Porsche-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Porsche-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 114,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Porsche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,764 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 706,57 EUR, da sich der Wert einer Porsche-Aktie am 16.02.2024 auf 80,62 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,34 Prozent verkleinert.

Porsche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,15 Mrd. Euro. Porsche-Papiere wurden am 29.09.2022 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Porsche-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at