Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
29.12.2025 10:03:51
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingefahren
Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,771 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 39,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,11 Prozent vermehrt.
Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,17 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
