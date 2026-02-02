DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Porsche Automobil-Investment verlieren können.

Am 02.02.2023 wurde die Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,343 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 628,51 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 30.01.2026 auf 36,24 EUR belief. Damit wäre die Investition um 37,15 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Porsche Automobil betrug jüngst 11,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

