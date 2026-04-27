Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Performance im Blick
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27.04.2026 10:03:32
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,89 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,044 Porsche Automobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,33 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 627,98 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 627,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 37,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 9,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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