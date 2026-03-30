Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Investment
|
30.03.2026 10:03:40
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren verloren
Am 30.03.2023 wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag 53,12 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,883 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 58,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,97 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 41,70 Prozent verkleinert.
Am Markt war Porsche Automobil jüngst 9,48 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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