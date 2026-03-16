Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Lukrative Porsche Automobil-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.03.2016 wurde die Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,57 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,437 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (32,31 EUR), wäre das Investment nun 724,93 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 27,51 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Porsche Automobil eine Börsenbewertung in Höhe von 9,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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