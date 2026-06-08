DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Porsche Automobil-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,408 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Porsche Automobil-Anteile wären am 05.06.2026 623,88 EUR wert, da der Schlussstand 30,57 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 37,61 Prozent vermindert.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 9,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at