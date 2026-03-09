Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Lukratives Porsche Automobil-Investment?
|
09.03.2026 10:03:48
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 75,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,330 Porsche Automobil-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,57 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil-Aktie am 06.03.2026 auf 33,52 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 55,43 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Porsche Automobil einen Börsenwert von 10,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)