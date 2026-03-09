Porsche Automobil Aktie

Lukratives Porsche Automobil-Investment? 09.03.2026 10:03:48

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 75,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,330 Porsche Automobil-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,57 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil-Aktie am 06.03.2026 auf 33,52 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 55,43 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Porsche Automobil einen Börsenwert von 10,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

