DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Porsche Automobil-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Zum Handelsende standen Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag bei 53,92 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 185,460 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche Automobil-Papiers auf 32,29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 988,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,11 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 9,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at