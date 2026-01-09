QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|QIAGEN-Anlage
|
09.01.2026 10:05:10
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,852 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,03 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 07.01.2026 auf 40,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,03 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 8,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
