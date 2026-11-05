QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Lohnende QIAGEN-Investition?
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05.11.2026 10:03:20
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 40,91 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 244,448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 45,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 056,39 EUR wert. Mit einer Performance von +10,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 9,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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