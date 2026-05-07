QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Frühe Investition 07.05.2026 10:03:46

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,03 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,539 QIAGEN-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,76 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 06.05.2026 auf 29,25 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 5,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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