QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Lukrativer QIAGEN-Einstieg?
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26.11.2026 10:03:22
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades QIAGEN-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des QIAGEN-Papiers betrug an diesem Tag 43,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 227,409 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 249,31 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 25.11.2026 auf 45,07 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2,49 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von QIAGEN belief sich zuletzt auf 9,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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