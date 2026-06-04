QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Langfristige Investition 04.06.2026 10:04:00

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

QIAGEN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 22,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,242 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 370,40 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 03.06.2026 auf 30,98 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 37,04 Prozent.

QIAGEN wurde am Markt mit 6,33 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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