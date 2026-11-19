Bei einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden QIAGEN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,48 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in QIAGEN-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,803 QIAGEN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 482,70 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 18.11.2026 auf 45,20 EUR belief. Mit einer Performance von +48,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 9,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at