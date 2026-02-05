QIAGEN Aktie

QIAGEN-Investment im Blick 05.02.2026 10:03:18

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das QIAGEN-Papier an diesem Tag 50,44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 198,252 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (43,73 EUR), wäre die Investition nun 8 669,58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,30 Prozent eingebüßt.

QIAGEN war somit zuletzt am Markt 9,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
