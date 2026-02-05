QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|QIAGEN-Investment im Blick
|
05.02.2026 10:03:18
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das QIAGEN-Papier an diesem Tag 50,44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 198,252 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (43,73 EUR), wäre die Investition nun 8 669,58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,30 Prozent eingebüßt.
QIAGEN war somit zuletzt am Markt 9,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|43,14
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.