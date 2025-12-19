QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|Lukrativer QIAGEN-Einstieg?
|
19.12.2025 10:03:56
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet
Das QIAGEN-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug an diesem Tag 44,11 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,670 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 38,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 871,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,84 Prozent verringert.
Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
