Lukrativer QIAGEN-Einstieg? 19.12.2025 10:03:56

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das QIAGEN-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug an diesem Tag 44,11 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,670 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 38,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 871,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,84 Prozent verringert.

Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11.11.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG