DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das QIAGEN-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug an diesem Tag 44,11 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,670 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 38,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 871,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,84 Prozent verringert.

Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at