DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die QIAGEN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,102 QIAGEN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (32,21 EUR), wäre das Investment nun 67,68 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 67,68 EUR, was einer negativen Performance von 32,32 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 6,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at