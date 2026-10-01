DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem QIAGEN-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,76 USD wert. Bei einem QIAGEN-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,051 QIAGEN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (43,76 USD), wäre die Investition nun 89,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,25 Prozent.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 9,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at