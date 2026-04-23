QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Lukrativer QIAGEN-Einstieg?
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23.04.2026 10:03:25
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.04.2023 wurde die QIAGEN-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45,84 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,814 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 34,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 743,31 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,67 Prozent abgenommen.
Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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