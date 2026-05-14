DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren QIAGEN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.05.2025 wurden QIAGEN-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 39,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25,347 QIAGEN-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 28,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 718,58 EUR wert. Damit wäre die Investition um 28,14 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 5,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at