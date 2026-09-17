DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem QIAGEN-Papier statt. Zur Schlussglocke war die QIAGEN-Aktie an diesem Tag 60,65 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,487 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 707,29 USD, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 16.09.2026 auf 42,90 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,27 Prozent gesunken.

Am Markt war QIAGEN jüngst 8,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at