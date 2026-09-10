DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine QIAGEN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in QIAGEN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der QIAGEN-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die QIAGEN-Aktie letztlich bei 46,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das QIAGEN-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,155 QIAGEN-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 42,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,41 Prozent abgenommen.

Insgesamt war QIAGEN zuletzt 8,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at