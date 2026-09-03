QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Langfristige Anlage
|
03.09.2026 10:04:02
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine QIAGEN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,28 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 236,495 QIAGEN-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 023,46 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 02.09.2026 auf 38,16 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 9,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 7,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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