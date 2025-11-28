QIAGEN Aktie
28.11.2025 10:03:43
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,829 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 821,80 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17,82 Prozent.
Der QIAGEN-Wert an der Börse wurde auf 9,00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
