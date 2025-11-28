QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
QIAGEN-Investmentbeispiel 28.11.2025 10:03:43

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,829 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 821,80 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17,82 Prozent.

Der QIAGEN-Wert an der Börse wurde auf 9,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten