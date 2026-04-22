DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: Hätte sich ein Investment in Rheinmetall vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Wer vor Jahren in Rheinmetall eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 426,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investierten, hätten nun 7,013 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Rheinmetall-Anteile wären am 21.04.2026 10 035,06 EUR wert, da der Schlussstand 1 431,00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,35 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 68,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at